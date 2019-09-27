Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон считает, что все должны высказать свою позицию по отношению к допингу.

«Возможно, я привлёк много внимания, потому что в разговоре на тему допинга был одинок. Нужно, чтобы остальные также высказывали своё мнение. Важно, чтобы мы все подписались под следующим: мы должны соревноваться в равных условиях, мы — за чистый спорт», — заявил Самуэльссон в эфире TV2.

Напомним, Себастьян Самуэльссон является большим противником использования запрещенных препаратов в спорте, он не раз высказывался в прессе по поводу российского биатлониста Александра Логинова и его допинговой дисквалификациии в прошлом.

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