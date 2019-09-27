Первый этап Кубка Санкт-Петербурга с суммой в 238,01 балла выиграл Леонид Свириденко. У главного фаворита соревнований Андрея Лазукина третье место — он уступил лидеру почти 12 баллов. Между этими фигуристами расположился Андрей Зубер.

По итогам короткой программы, которая состоялась накануне, лидером был Александр Акимов, представляющий школу «Звёздный лёд». Сегодня он финишировал четвертым.

Соревнования среди женщин выиграла Елизавета Туктамышева. На втором месте Серафима Саханович, третья — Анастасия Губанова.

Впереди — произвольные программы танцевальных пар.