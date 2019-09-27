Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении бразильского вратаря Алиссона.

По словам Клоппа, Алиссон близок к возвращению, но последнее слово — за медицинским штабом. Тренер отметил, что против «Шеффилда» бразилец не сыграет.

«Возможно, он начнет тренироваться с командой в воскресенье. Он очень близок», — сказал Клопп, слова которого приводит Goal.

Напомним, Алиссон получил травму в матче первого тура английской премьер-лиги против «Норвич Сити» (4:1). В последующих встречах его заменял испанец Адриан.

Ранее Клопп прокомментировал своего возможного сменщика у руля мерсисайдцев. «Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива. Я помогу ему, чем смогу. Если кто-то получает твою работу, дело не в нем, а в том, что ты справлялся недостаточно хорошо», — сказал Клопп.