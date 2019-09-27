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  • 14:54,  27 сентября 2019
Фигурное катание
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Пападакис и Сизерон выбрали музыку для новой произвольной программы

Пападакис и Сизерон выбрали музыку для новой произвольной программы
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото: instagram.com/gabriellapapadakis

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили музыку для произвольного танца в новом сезоне.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 будут выступать под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk, а также под музыку композитора Оулавюра Арнальдса.

По словам тренера спортсменов Ромена Агенауэра, использование не только мелодии, но и слов было идеей, которая лежала на столе уже несколько лет. Он отметил, что вместе с фигуристами хотел опираться на текст, на лирику со смыслом, исследовать новые аспекты того, как можно двигаться.

Ранее стало известно, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в новом сезоне будут исполнять ритм-танец под песню из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года.

Напомним, Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира в танцах на льду, а также серебряными призерами Пхенчхана-2018 в личном турнире и пятикратными чемпионами Европы.

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