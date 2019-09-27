Пападакис и Сизерон выбрали музыку для новой произвольной программы

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили музыку для произвольного танца в новом сезоне.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 будут выступать под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk, а также под музыку композитора Оулавюра Арнальдса.

По словам тренера спортсменов Ромена Агенауэра, использование не только мелодии, но и слов было идеей, которая лежала на столе уже несколько лет. Он отметил, что вместе с фигуристами хотел опираться на текст, на лирику со смыслом, исследовать новые аспекты того, как можно двигаться.

Ранее стало известно, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в новом сезоне будут исполнять ритм-танец под песню из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года.