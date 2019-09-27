Сборная России по волейболу потерпела поражение от команды США в рамках Кубка мира среди женских команд. Игра проходила в Тояме (Япония) на стадионе «Тояма Сити Гимназиум» и завершилась со счётом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15) в пользу американок.

Для российских волейболисток сегодняшняя игра стала уже девятой на текущем турнире. Команда Бузато ранее одержала семь побед на Кубке мира — были повержены сборные Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок еще одно поражение — от сборной Китая, лидера турнира.

В последний раз сборные России и США встречались на предварительном этапе Лиги наций, где США одержали убедительную победу в трех сетах. Тогда команду возглавлял Вадим Панков.

Следующий матч сборная России проведет 28 сентября против команды Кении.