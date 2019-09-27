Боксерский турнир памяти Дадашева через год пройдет в Петербурге

В Петербурге будет проводиться ежегодный боксерский турнир памяти Максима Дадашева.
Об этом сообщили в Федерации бокса России.
«Турнир будет ежегодно проходить в Санкт-Петербурге. Впервые он состоится в сентябре 2020 года. Это будет вечер профессионального бокса», — сказал представитель Федерации бокса, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, Дадашева не стало 23 июля. Он скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом. Спортсмен был экстренно госпитализирован с отеком мозга, ему произвели трепанацию черепа. Спасти жизнь Дадашева врачам не удалось: он был введен в искусственную кому и умер, не приходя в сознание.
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