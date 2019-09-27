Боксерский турнир памяти Дадашева через год пройдет в Петербурге

Напомним, Дадашева не стало 23 июля. Он скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом. Спортсмен был экстренно госпитализирован с отеком мозга, ему произвели трепанацию черепа. Спасти жизнь Дадашева врачам не удалось: он был введен в искусственную кому и умер, не приходя в сознание.