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  • 14:54,  27 сентября 2019
Бокс/MMA
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Боксерский турнир памяти Дадашева через год пройдет в Петербурге

Боксерский турнир памяти Дадашева через год пройдет в Петербурге
Максим Дадашев. Фото: Getty Images

В Петербурге будет проводиться ежегодный боксерский турнир памяти Максима Дадашева.

Об этом сообщили в Федерации бокса России.

«Турнир будет ежегодно проходить в Санкт-Петербурге. Впервые он состоится в сентябре 2020 года. Это будет вечер профессионального бокса», — сказал представитель Федерации бокса, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Дадашева не стало 23 июля. Он скончался в больнице от травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом. Спортсмен был экстренно госпитализирован с отеком мозга, ему произвели трепанацию черепа. Спасти жизнь Дадашева врачам не удалось: он был введен в искусственную кому и умер, не приходя в сознание.

Отметим, российский боксер Сергей Ковалев, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Энтони Ярдом, посвятил свою победу погибшему Максиму Дадашеву.

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