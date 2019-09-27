Российские юниоры Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место по итогам ритм-танца на этапе Гран-при в Загребе. За свое выступление они заработали 64,34 балла.

Первое место — у представителей Грузии Марии Казаковой и Георгия Ревии, третье — у канадцев Эмми Бронсард и Айсы Буарагия. Еще один российский дуэт — Светлана Лизунова и Александр Вахнов — на седьмой позиции.

Ранее Тютюнина и Шустицкий стали третьими на этапе Гран-при в Риге.

Далее в программе соревнований — произвольные программы спортивных пар. Россию представят Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Анна Щеглова/Илья Калашников. После короткой лидируют россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев – вторые.

Также в 18:00 стартует произвольная программа юношей, которую в числе прочих представят россияне Артур Даниелян и Андрей Мозалев. После короткой программы Даниелян идет на первом месте, Мозалев — третий.