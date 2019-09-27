Российская делегация на чемпионате мира по легкой атлетике в шоке от условий размещения спортсменов.

«Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а всё остальное — натуральный дом колхозника. Еда здесь такая, что невозможно есть. Не случайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель», — цитирует ТАСС члена делегации.

Сборная проживает в катарском отеле Ezdan Hotel.

Напомним, ЧМ в Дохе стартует сегодня и продлится до 6 октября. Соревнования начнутся с женского марафона, который стартует без одной минуты в полночь. От России выступает Сардана Трофимова. Также в первый день пройдут квалификации в метании молота, прыжках с шестом и забеги на 3000 метров с препятствиями.

Российские легкоатлеты вновь не смогут выступить на чемпионате мира под своим флагом. Отстранение ВФЛА было продлено, поэтому россиянам предстоит соревноваться в нейтральном статусе.