Если в выходные вам не хочется сидеть дома, Nevasport готов предложить варианты спортивного времяпрепровождения.

«Зенит-2» — «Ленинградец» — суббота, 14:00, стадион «Смена»

Пока основная команда в Москве будет устраивать разборки с «Локомотивом», дубль сине-бело-голубых проведет ленинградское дерби с командой, которая пришла в ПФЛ после «Тосно». «Ленинградец» — вполне конкурентоспособный клуб и дать бой лидеру зоны «Запад» может.

СКА — «Динамо» Москва — суббота, 17:00, Ледовый дворец

Армейцы обыграли дома «Салават Юлаев» и вполне заслужили поддержки в матче с «Динамо». Тем более на своей арене она им нужна как никогда, ведь старт сезона у команды Кудашова вышел не самым удачным — петербуржцы уже дважды проиграли ЦСКА и уступили «Витязю», который лидирует в Западной конференции. Чтобы исправлять ситуацию, такие матчи, как с «Динамо», нужно обязательно выигрывать.

СКА-1946 — «Капитан» — суббота, 13:00, «Хоккейный город»

А если вы очень большой фанат хоккея, можно приехать на метро «Проспект Большевиков» пораньше и поддержать еще и молодежку, которая стремится к самым высоким местам. В СКА-1946 играют будущие хоккеисты основной команды, и, возможно, сборной России. О многих из них вы уже могли слышать: Василий Подколзин и Артем Жук известны не только в России, но и скаутам НХЛ.

Открытая тренировка БК «Зенит» — суббота, 13:00, «Сибур Арена»

Петербургская команда уже провела презентацию, а теперь предлагает болельщикам посетить открытую тренировку. Для этого необходимо записаться в инстаграме клуба. На тренировке обещают автограф-сессию с игроками команды.

Регата «Закрытие яхтенного сезона в Санкт-Петербурге» — воскресенье, 11:00, яхт-клуб «Крестовский»



В течение лета в Петербурге проводилось бесчисленное количество регат, но с приходом холодов пришло время закругляться. Яхтенная компания SportsYachts предлагает совершить закрытие сезона на яхтах класса SB20. Стоит удовольствие недешевое — 2500-3000 рублей.