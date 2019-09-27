Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».

По данным издания, если здоровье футболиста будет признано удовлетворительным, «Ростов» и игрок подпишут контракт по схеме 2+1.

По данным СМИ, Мамаева собиралось подписать «Динамо», но стороны не сошлись в деталях сделки.

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгородской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию. После того, как Мамаев оказался на свободе, «Краснодар» расторг с ним контракт. Кокорин, которого РФС отказалось дозаявлять на сезон, тренируется с «Зенитом-2». Контракт с ним петербургский клуб подписал в последний день пребывания в колонии.