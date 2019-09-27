Метро Петербурга продлит работу в день матча «Зенит» — «Бенфика»

Петербургский метрополитен объявил об изменении режима работы в день матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, станции метро «Новокрестовская», «Беговая» и «Крестовский остров» будут работать на вход до 1:00 по местному времени, остальные станции закроются для входа в соответствии с обычным графиком. Отмечается, что проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам, а реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будут производиться до закрытия станций на вход.