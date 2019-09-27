СКА проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ — соперником команды Алексея Кудашова будет московское «Динамо». Команды сыграют в Ледовом дворце в Петербурге.

Это второй матч этих клубов в текущем чемпионате КХЛ. Предыдущий состоялся на ВТБ Арене в Москве и завершился победой СКА со счетом 2:0. Забитыми шайбами отметились защитник Давид Рунбланд и форвард Максим Карпов.

В предыдущей встрече с «Салаватом Юлаевом» СКА одержал победу со счетом 4:1. До этого армейцы уступили в двух играх подряд.

В активе «Динамо» две победы кряду — москвичи разгромили рижских одноклубников на своем льду и переиграли в гостях «Сочи». СКА идет на втором месте на «Западе», «Динамо» располагается на пятом.

Встреча в Ледовом дворце начнется в 17.00.