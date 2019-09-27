Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, насколько вероятен поединок против Флойда Мэйвезера.

По словам Магомедова, бой с Флойдом Мэйвезером был не байкой, а реальным предложением, которое до сих пор где-то витает, просто пока его отложили, потому что сконцентрированы на смешанных единоборствах.

Он отметил, что предложение идет со стороны Флойда и от третьих лиц.

«Вообще, очень много предложений и желающих организовать этой бой, инвестировать, спонсировать и взять на себя все обязательства. Сам Флойд просит этого боя. Это бой по правилам бокса», — сказал Магомедов, слова которого приводит YouTube-канал BOSTANOF MMA.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру боксера Мейвезер не проиграл ни одного боя: он одержал 50 побед в 50 поединках. Хабиб провел 28 боев и победил во всех 28.