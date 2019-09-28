«Зенит» и «Локомотив» сыграют в Москве матч 11-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» и начнется в 19.00.

Петербургский клуб после разгрома «Рубина» в предыдущем туре со счетом 5:0, обыграл в гостях «Енисей» в рамках Кубка России (2:1). «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург», но из Кубка вылетел, проиграв по пенальти «Балтике».

Кубковые встречи пропускали ведущие игроки обоих клубов. В Красноярск не летали зенитовцы Дзюба, Ракицкий, Барриос, Иванович. У «Локомотива» не играли такие игроки, как Смолов, Баринов, Чорлука, Крыховяк.

«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ после трети чемпионата, имея в активе 23 очка. «Локомотив» находится на пятом месте с двадцатью очками. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.