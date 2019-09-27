Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовал состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира, который будет проходить в Японии. В число 25 игроков, которых вызвал тренерский штаб во главе с Туомасом Саммельвуо, попали четыре волейболиста петербургского «Зенита».

Так, в Японию отправится связующий Дмитрий Ковалёв, блокирующие Иван Яковлев и Игорь Филиппов, либеро Евгений Андреев.

Помимо них, в состав включены следующие игроки: связующий Сергей Гранкин («Берлин», Германия), диагональные Денис Земченок («Зенит», Казань) и Павел Круглов («Локомотив»); блокирующие Илья Власов («Динамо») и Дмитрий Щербинин («Локомотив»); доигровщики Федор Воронков, Андрей Сурмачевский (оба — «Зенит», Казань), Антон Семышев («Белогорье»), Ярослав Подлесных, Антон Карпухов (оба — «Кузбасс»); либеро Валентин Голубев («Зенит», Казань).

Кубок мира будет проходить в период с 1 по 15 октября. Напомним, ранее подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели с чемпионата Европы, уступив команде Словении со счётом 1:3.