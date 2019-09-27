В рамках 11-го тура российской премьер-лиги состоятся три матча.

В 14:00 в Самаре на одноименной арене начнется встреча между «Крыльями Советов» и «Тамбовом». Главный судья игры — Сергей Иванов. В данный момент самарский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с восемью баллами, тамбовчане идут на последнем месте, имея в активе столько же очков.

В 16:30 «Ростов» примет московское «Динамо». Главный арбитр встречи — Евгений Турбин. Команда Валерия Карпина идет на третьем месте в таблице с 20 очками, подопечные Дмитрия Хохлова располагаются на 11-й позиции с десятью баллами.

В 19:00 на «РЖД Арене» московский «Локомотив» примет петербургский «Зенит». Главный судья — Михаил Вилков. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России с 23 очками, у железнодорожников 20 баллов, они в данный момент пятые.