Женская сборная России по волейболу в рамках десятого тура Кубка мира, проходящего в Японии, встретится с соперницами из Кении. Игра начнется в 11:00 по московскому времени.

В последний раз сборные встречались в 2015 году в Кубке мира, тогда россиянки одержали уверенную победу в трех сетах — 25:16, 25:21, 25:21.

Российские волейболистки провели девять игр на турнире. Команда Бузато ранее одержала семь побед на Кубке мира — были повержены сборные Нидерландов, Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок два поражения — от сборной Китая и команды США.

В данный момент российская сборная идет на четвертой строчке в таблице с 27 очками, пропустив вперед Китай, Сербию и США.