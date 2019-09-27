Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов объяснил, почему Татьяна Каширина не смогла завоевать золотую медаль чемпионата мира в Таиланде. Напомним, спортсменка стала второй, уступив собственному рекорду 13 кг.

«Перед турниром она получила микротравму голеностопа, которая не позволила ей выложиться по-максимуму. Сегодня у нее серебро, но Таня — амбициозный человек, и постарается доказать, что она — лучшая в мире», — сказал Аниканов, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что второе место на чемпионате мира — хороший результат для Кашириной, но она могла выступить и лучше.

В апреле нынешнего года Каширина одержала победу на чемпионате Европы, показав результат 331 кг в сумме, что стало мировым рекордом.