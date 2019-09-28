В Дохе пройдет второй день чемпионата мира по легкой атлетике

В катарской Дохе состоится второй день чемпионата мира по легкой атлетике, в котором примут участие 30 российский спортсменов.

28 сентября в 19:25 состоятся соревнования по метанию молота среди женщин. Из россиян в этой дисциплине смогут выставить Софья Палкина и Елизавета Царева.

В 20:40 состоятся мужские прыжки в длину. В 21:10 — бег на 10 тысяч метров в исполнении женщин, в 22:15 — бег на 100 метров в исполнении мужчин. В 22:30 состоится спортивная ходьба среди женщин и мужчин на 50 километров. Время начала — московское.