В Сочи завершилась вторая свободная практика этапа Гран-при России Формулы-1. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал двенадцатое время.

С лучшим временем финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завершивший круг за 1.33,162. Второй результат зафиксировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник по команде Льюис Хэмилтон, идущий лидером сезона, стал четвертым.

Партнер Даниила Квята Пьер Гасли финишировал с шестым временем. Напомним, во время первой тренировки у россиянина возникли проблемы с болидом, поэтому он завершил сессию досрочно.

Третья практика и квалификация состоятся завтра, 28 сентября — в 12:00 и 15:00 соответственно. Сама гонка будет проходить в воскресенье, старт будет дан в 14:10.

Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра. Ранее синоптики предупредили, что во время соревнований могут пройти дожди и грозы.