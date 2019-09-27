Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Полная ерунда», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту Ибрагимовича в Instagram.

Ранее Златан Ибрагимович в Instagram опубликовал видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.

На видео швед принимает мяч на грудь, а затем делает вид, будто уворачивается от пуль, как в фильме «Матрица».

Напомним, сейчас Ибрагимович идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, уступая два мяча Карлосу Вела. До окончания регулярного турнира MLS осталось два тура.

Ранее стало известно, что российский чемпион UFC планирует провести следующий бой в 2020 году.