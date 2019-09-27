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  • 17:56,  27 сентября 2019
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«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»

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Матч "Зенит" - "Локомотив". Фото: официальный сайт "Зенита"

Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Москву на матч с «Локомотивом». Фото вылета было опубликовано на официальной странице клуба в «Твиттере».

Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится завтра, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Зениту» точно не поможет бразилец Малком, так как он не успел восстановиться после травмы. Напомним, футболист залечивает мышечное повреждение.

У «Локомотива» восстанавливается полузащитник Алексей Миранчук, он ещё не до конца набрал форму, но имеет шансы помочь своей команде.

После десяти туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Юрия Сёмина идут на пятом месте с 20 набранными очками. Такой же показатель имеют ещё два клуба — «Краснодар» и «Ростов».

Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

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