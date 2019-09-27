Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов поделился мнением по поводу спортсменов, которые пропускают сдачу допинг-тестов.

Фетисов заявил, что когда страна находится под мониторингом, каждому спортсмену необходимо понимать, какое внимание к нему будет приковано. «Если ты трижды не являешься на сдачу пробы, о чем это говорит? — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости. — О том, что он делает идиотами всю страну».

По мнению Фетисова, ответственность также лежит и на спортивных федерациях, которые не проводят с атлетами соответствующую работу. Он подчеркнул, что спортсмены получают солидные зарплаты от государства и «фантастические» премиальные, но при этом не осознают свою ответственность.

Напомним, за пропуск трёх допинг-тестов на 18 месяцев дисквалифицирована российская биатлонистка Маргарита Васильева.