Жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила трюк шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Многие из вас знают, что Златан Ибрагимович мой любимый футболист (после мужа). И я не могла не поучаствовать в его Matrix Challenge», — написала Ирина в Instagram.

Ранее Златан Ибрагимович в Instagram опубликовал видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.

На видео швед принимает мяч на грудь, а затем делает вид, будто уворачивается от пуль, как в фильме «Матрица». Под видео Ибрагимович назвал этот трюк Matrix Challenge и предложил повторить его, помимо Хабиба, Полю Погба, Новаку Джоковичу и Мино Райоле.