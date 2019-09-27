Жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила трюк шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
«Многие из вас знают, что Златан Ибрагимович мой любимый футболист (после мужа). И я не могла не поучаствовать в его Matrix Challenge», — написала Ирина в Instagram.
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Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge 😅❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
Ранее Златан Ибрагимович в Instagram опубликовал видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.
На видео швед принимает мяч на грудь, а затем делает вид, будто уворачивается от пуль, как в фильме «Матрица». Под видео Ибрагимович назвал этот трюк Matrix Challenge и предложил повторить его, помимо Хабиба, Полю Погба, Новаку Джоковичу и Мино Райоле.
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