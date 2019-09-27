Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о физическом состоянии Сергея Устюгова, который испытывает проблемы со спиной.

Тренер сообщил, что из-за свадьбы друга Устюгов раньше остальных покинул сбор в Давосе, после чего самостоятельно тренировался в Тюмени на протяжении двух недель. В это время не не делал физиопроцедуры, которые необходимы ему каждый день. «С его телом постоянно проблемы», — подчеркнул Крамер.

По словам специалиста, Устюгов немного перебрал с нагрузками, поэтому у него возникли проблемы с мышцами спины. Крамер отметил, что регулярные процедуры необходимы Устюгову до конца его карьеры.

«Он должен делать их каждые два дня. Это совершенно нормальная ситуация для спортсмена высокого уровня, который много тренируется и испытывает серьезные нагрузки», — заявил Крамер в интервью проекту «На лыжи!»

Напомним, из-за болей в спине Устюгов не смог выступить на Всероссийских соревнований в Тюмени.