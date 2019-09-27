На этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) завершились выступления спортивных пар. По сумме двух программ победу одержали российские спортсмены Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Фигуристы шли вторыми после короткой программы, но смогли выйти в лидеры после произвольной, их общая оценка составила 179,83 балла. На второй строчке также расположились представители России — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, набравшие 177,58 балла. Третьими стали спортсмены из Германии Анника Хокке и Роберт Кюнкель (113,88).

Еще один российский дуэт — Анна Щеглова и Илья Калашников (149,67) — остановился в шаге от пьедестала, спортсмены стали четвертыми.

Напомним, в остальных дисциплинах медали пока не разыграны, однако везде российские спортсмены идут в числе лидеров. Софья Тютюнина и Александр Шустицкий стали вторыми после ритмического танца, Артур Даниелян и Дарья Усачева выиграли короткие программы.