Кирьос разыграл Калинскую, напугав ее из-за угла

Австралийский теннисист Ник Кирьос в «сториз» своего Instagram показал, как он разыгрывает россиянку Анну Калинскую.
Кирьос опубликовал видео, на котором он поджидает российскую теннисистку и пугает ее из-за угла. Калинская от неожиданности закричала и отмахнулась от австралийца.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) September 27, 2019
Напомним, ранее Tennis World USA предположил, что спортсмены состоят в романтических отношениях. Источник утверждает, что Кирьос часто комментирует фотографии Калинской в «Инстаграме», а на турнире в Вашингтоне минувшим летом австралийца заметили в ее зоне. Россиянка же на том же турнире выполнила несколько подач с руки в стиле и объяснила, что он вдохновил её на такой поступок.
Кроме того, Кирьос посетил игру Калинской на US Open в парном разряде.
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