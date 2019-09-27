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  • 17:55,  27 сентября 2019
Теннис
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Кирьос разыграл Калинскую, напугав ее из-за угла

Ник Кирьос. Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os
Ник Кирьос. Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os

Австралийский теннисист Ник Кирьос в «сториз» своего Instagram показал, как он разыгрывает россиянку Анну Калинскую.

Кирьос опубликовал видео, на котором он поджидает российскую теннисистку и пугает ее из-за угла. Калинская от неожиданности закричала и отмахнулась от австралийца.

Напомним, ранее Tennis World USA предположил, что спортсмены состоят в романтических отношениях. Источник утверждает, что Кирьос часто комментирует фотографии Калинской в «Инстаграме», а на турнире в Вашингтоне минувшим летом австралийца заметили в ее зоне. Россиянка же на том же турнире выполнила несколько подач с руки в стиле и объяснила, что он вдохновил её на такой поступок.

Кроме того, Кирьос посетил игру Калинской на US Open в парном разряде.

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