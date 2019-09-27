Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон обратился к норвежской лыжнице Терезе Йохауг, отбывшей дисквалификацию за употребление допинга.

«Ты приняла что-то по ошибке. Для меня это не было допингом. Но как разграничить такие случаи? В этом-то вся проблема. Было бы странно, если бы тебя не наказали», — заявил Самуэльссон в реалити-шоу «Битва стран» на TV2.

Он отметил, что Йохауг была отстранена на 18 месяцев, а спортсмены, пойманные на эритропоэтине — на год. По мнению Самуэльссона, это неправильно — тем, кто попался на ЭПО, вообще нечего делать в профессиональном спорте. Он подчеркнул, что возвращению таких спортсменов никто не будет рад.

Напомним, Самуэльссон известен российской публике критическими высказываниями в адрес биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за эритропоэтин.