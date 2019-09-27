Боярский: В матче «Локомотив» — «Зенит» многое будет зависеть от установки Семака

Российский актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Локомотива».

По словам Боярского, очень многое зависит от установки Сергея Семака, в каком составе он выпустит команду на поле, будет ли играть основной состав или на поле выйдут второстепенные игроки. Боярский отметил, он будет надеяться, что игра будет интересной и красивой, и актер в этом уверен.

«Я буду рассчитывать, что «Зенит» выиграет. Примерно со счетом 2:1», — сказал Боярский, слова которого приводит Sport24.

После десяти туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Юрия Сёмина идут на пятом месте с 20 набранными очками. Такой же показатель имеют ещё два клуба — «Краснодар» и «Ростов».