Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал поражение от команды США в матче Кубка мира. Россиянки уступили в пяти сетах со счётом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

«Моё впечатление об игре? Это было отлично. У меня позитивные ощущения, потому что мы действовали как одно целое в матче с лучшими игроками мира», — заявил Бузато, слова которого приводит официальный сайт Международной федерации волейбола.

По словам тренера, он удовлетворен тем, какую игру показали россиянки. По его словам, теперь необходимо проанализировать матч и найти причины поражения.

Следующая игра с участием сборной России состоится завтра, 28 сентября. Соперником станет сборная Кении.