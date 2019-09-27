Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу прокомментировал конфликт с участием России. Из-за отстранения ВФЛА российские спортсмены могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе.

Коу заявил, что всем известно о допинговых делах, происходящих в России. «Мы хотим, чтобы россияне соревновались, мы за чистоту спорта, но в то же время мы не можем дать возможность им выступать в тех условиях, в которых сейчас находится российская лёгкая атлетика. Мы не отбирали у них флаг», — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Коу подчеркнул, что IAAF полностью уверена в своем решении и в том, что российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом. Он отметил, что это мнение принадлежит не только ему, но и многим компетентным специалистам.

Также специалист напомнил, что России дали три недели на объяснение фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.