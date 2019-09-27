Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу оценил ситуацию с американским спринтером Кристианом Коулманом, которому удалось избежать наказание за пропуск трёх допинг-тестов.

USADA проконсультировалось с WADA и выяснило, что три пропущенных допинг-теста не укладываются в один год.

«Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты», — заявил Коу, слова которого приводит «Чемпионат». Он подчеркнул, что американское антидопинговое агентство проделало хорошую работу над ошибками, поэтому их деятельность вызывает доверие.

«Я просто счастлив, что Коулман смог приехать на чемпионат мира и выступить в Катаре», — сказал глава IAAF.

Напомним, ранее три допинг-теста пропустила российская биатлонистка Маргарита Васильева, однако ей не удалось избежать дисквалификации. Она отстранена от выступления на соревнованиях на полтора года.