Ловчев уверен, что «Зенит» не сможет обыграть «Локомотив» в 11-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зенит» не сможет обыграть «Локомотив» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги.

Ловчев считает, что матч завершится вничью. Он подчеркнул, что встречи «Зенита» и «Локомотива» всегда получаются напряженными, команды стараются аккуратно играть в обороне. «Вот за последнее время я припомню только одну игру, которая обернулась градом голов – прошла она в Питере. Но это, скорее, исключение из правил», — сказал Ловчев.

Эксперт предположил, что команды забьют только по одному голу.

Матч состоится завтра, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Зениту» точно не поможет бразилец Малком, так как он не успел восстановиться после травмы. У «Локомотива» восстанавливается полузащитник Алексей Миранчук, он ещё не до конца набрал форму, но имеет шансы помочь своей команде.

После десяти туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Подопечные Юрия Сёмина идут на пятом месте с 20 набранными очками. Такой же показатель имеют ещё два клуба — «Краснодар» и «Ростов».