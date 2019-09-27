Российский гимнаст Артур Далалоян, год назад завоевавший историческую золотую медаль чемпионата мира, поделился целями на соревнования в этом году.

«Конечно, хотелось бы повторить свой прошлогодний успех, но сейчас мы все сосредоточены на победном выступлении в командном многоборье. У нас сейчас сильная и сплоченная команда, которой по силам взять реванш у сборной Китая», — заявил Далалоян, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

Спортсмен подчеркнул, что прибавил в сложности на новых снарядах и подготовил новые комбинации. Во время подготовки к чемпионату мира была проделана серьезная работа, отметил Далалоян.

Напомним, в 2018 году Далалоян впервые за 19 лет принес российской команде золотую медаль в самом престижном виде программы — индивидуальном многоборье.