Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что добился успехов в московском клубе исключительно своими силами.

«В „Ювентусе“ успехи ассоциировались с Антонио Конте. В Москве я всего добился сам», — сказал Каррера, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

Напомним, Каррера остается без работы с того момента, как был уволен из «Спартака». Он покинул столичный клуб осенью прошлого года, после чего на время сменил Рауль Рианчо, затем команду возглавил Олег Кононов. Интерес к итальянскому специалисту проявлял один из иранских клубов, однако Каррера откатался подписывать контракт.

Итальянец возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17. Под его руководством московская команда впервые за 16 лет одержала победу в чемпионате России, а затем завоевала Суперкубок страны. До прихода в стан «красно-белых» Каррера работал ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.