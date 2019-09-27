Из-за высокой температуре воздуха в Дохе (Катар) некоторые соревнования чемпионата мира по легкой атлетике будут проходить в ночное время. Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), это коснется выступлений на марафонские дистанции — в беге и спортивной ходьбе.

Так, сегодня в 23:59 по московскому времени начнется женский марафон. Организаторы подчеркнули, что данные меры приняты для того, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность спортсменов. Кроме того, организаторы приняли решение увеличить количество пунктов питания и питья, а также наняли ведущих медицинских экспертов.

Напомним, в женском марафоне Россию представит Сардана Трофимова, однако, как и остальные члены команды, она будет выступать в нейтральном статусе.

Чемпионат мира продлится до 6 октября.