Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе Гран-при в Сочи. По словам спортсмена, проблема коснулась топливной системы его болида.

«Вероятно, проблема была с топливной системой. Так что пришлось навёрстывать во второй тренировке, тестируя то, что не смогли попробовать в первом сегменте, и подстраивая машину под мои предпочтения», — сказал Квят, слова которого приводит «Чемпионат».

На второй тренировке россиянин показал 12-е время и отметил, что практика прошла неплохо — удалось выполнить план. По мнению Квята, он достаточно хорошо готов к завтрашнему дню — третьей практике и квалификации.

Спортсмен пообещал сделать всё, что будет в его силах, несмотря на штраф. Напомним, Квят начнет воскресную гонку в конце стартовой решетки, так как был наказан за смену силовой установки болида.