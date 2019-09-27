Российский фигурист Макар Игнатов одержал победу на турнире Nebelhorn Trophy, входящем в серию ISU Challenger.

После короткой программы Игнатов шёл лишь на седьмом месте, однако смог хорошо исполнить произвольную и по сумме баллов выйти на первое место. Фигурист показал результат 220,51 балла за обе программы, 155,23 — за произвольную. В своей программе Игнатов исполнил два четверных прыжка — сальхов и тулуп.

Второе место занял японец Коширо Шимада, набравший 214,98 балла. Третьим стал представитель Израиля Алексей Быченко (214,70).

Напомним, соревнования проходят в немецком Оберстдорфе, Россия представлена только в мужском и парном катании. После короткой программы Алиса Ефимова и Александр Коровин идут на восьмом месте.