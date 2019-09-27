Бывший нападающий «Зенита» Халк поблагодарил петербургский клуб за подарки. «Сине-бело-голубые» отправили бразильцу клубные футболки для всей семьи.

В историях своего «Инстаграма» футболист опубликовал фото с детьми — сыновьями Ианом и Тьяго, а также приемной дочерью Алиси. Вся семья держит в руках футболки петербургской команды. «Спасибо семье «Зенит», — написал бразилец под фото.

Напомним, также Халк получил от «Зенита» чемпионскую футболку золотого цвета с автографами игроков.

Халк играл в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Из России он переехал в Китай, и теперь бразилец играет в китайском клубе «Шанхай СИПГ».