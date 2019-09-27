Челябинский «Трактор» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра на Арене Трактор им. Валерия Белоусова завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На 10-й минуте встречи счёт открыл защитник «Трактора» Ессе Виртанен, в роли его ассистентов выступили Юрий Сергиенко и Эндрю Кэлоф. Спустя две минуты игрокам «Барыса» удалось отыграться, автором точного броска стал защитник Даррен Диц. Ассистентские очки себе в актив записали Никита Михайлис и Роман Старченко.

Второй игровой отрезок прошел без забитых голов. Решающая шайба была заброшена в третьей двадцатиминутке: отличился нападающий гостей Корбан Найт, в эпизоде поучаствовали Джесси Блэкер и Ииро Пакаринен.

Для «Трактора» это поражение стало четвертым подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.