Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова вышла в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках с шестом.

Квалификационный норматив 4,60 метров выполнили 17 участниц из 31, все они выступят в финале и поборются за медали. Помимо Сидоровой, российскую команду представляли ещё две спортсменки — Алёна Лутковская и Ирина Иванова. Они завершили соревнования на высоте 4,35 м и не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Стоит отметить, что Сидоровой удалось преодолеть высоту 4,60 м с первой попытки, до этого она не выходила в сектор. Лутковская и Иванова вступили в борьбу с высоты 4,20, она покорилась им с первой попытки. 4,35 м — вторая взятая высота для обеих россиянок.

Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 27 сентября по 6 октября. Сборная России выступает в нейтральном статусе, так как IAAF в 12-й раз продлила дисквалификацию ВФЛА.