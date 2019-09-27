Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал запрет на смену дизайна шлема. Спортсмен хотел выступить в обновленном шлеме на домашнем этапе Гран-при в Сочи.

«Правила гласят, что за сезон можно использовать лишь один шлем с особенным дизайном. Я этого не знал. Такие правила — это абсурд! А дизайн шлема хороший, я хотел связать его с российским флагом», — сказал гонщик, слова которого приводит «Чемпионат».

Квят подчеркнул, что всё равно поставил шлем с новым дизайном в боксе. Он отметил, что возможно всё же использует его, но не знает, какими будут последствия. При этом пилот признал, что старается концентрироваться не на шлеме, а на более серьёзных вопросах.

Напомним, сегодня, 27 сентября, состоялись две свободные практики. Первую Квят завершил досрочно из-за проблем с топливной системой болида, во второй показал 12-й результат. Завтра пройдут третья тренировка и квалификация.

Ранее Николай Фоменко завил, что Квят имеет отдаленное отношение к России, так как с детства живет в Италии.