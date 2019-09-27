Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком недели в топ-5 европейских лиг по версии статистического портала Whoscored.

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» встречалось с «Ниццей» и одержало победу со счётом 3:1. Головин провел на поле все 90 минут, забил два гола и записал на свой счет одну результативную передачу.

Также футболист сделал пять отборов и отдал два ключевых паса. Whoscored выставил россиянину рейтинг 9,99.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в шести матчах. После семи туров Лиги 1 «Монако» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 6 очков.

Ранее сообщалось, что Головин попал в символическую сборную седьмого тура чемпионата Франции.