Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов заявил, что все домашние матчи Лиги чемпионов должны пройти при заполненных трибунах.

Фаттахов отметил, что на данный момент продажа пакетов билетов уже закрыта, в кассах распродаются последние билеты на матч с «Атлетико». «Их почти не осталось, и онлайн-продажа закрыта», — подчеркнул специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

«На всех матчах, безусловно, ожидаем аншлаг — с небольшой оговоркой. «Атлетико», например, выкупил 100 билетов на гостевой сектор вместимостью в 350 человек», — сказал Фаттахов.

Напомним, во вторник, 1 октября, «Локомотив» на «РЖД Арене» примет мадридский «Атлетико». Следующий домашний матч группового этапа «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Ювентуса», а 26 ноября примут «Байер».