Российский фигурист Макар Игнатов, одержавший победу на турнире Nebelhorn Trophy, поделился впечатлениями от своего выступления. Спортсмену удалось подняться с седьмого места на первое.

Игнатов признался, что прокат произвольной программы дался ему тяжело, но удалось справиться с прыжковой частью. «На вращениях были недочеты. Да и вообще, как по мне, кроме прыжков сегодня ничего и не было», — сказал фигурист, слова которого приводит blossomonice.com.

Он подчеркнул, что впереди много работы над разными компонентами, прежде всего — над физикой, чтобы не так уставать во время выступлений. Также Игнатов отметил, что в произвольной программе ему было сложнее выходить на лед с психологической точки зрения.

Напомним, спортсмен включил в свой прокат два четверных прыжка — сальхов и тулуп.