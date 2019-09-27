Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов рассказал, что клуб ведет борьбу с перепродажей билетов на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Фаттахова, клуб знает о сайтах, размещающих предложения о перепродаже билетов, так как сами болельщики присылают ссылки на перекупщиков. Для решения проблемы «Локомотив» даже обратился в Роскомнадзор, однако для соблюдения всех процедур необходимо время.

«На своих ресурсах мы неоднократно рассказывали об официальных способах покупки билетов и предупреждали о мошенниках. Но, к сожалению, многие всё же стали жертвами спекулянтов», — заявил Фаттахов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что на всех домашних матчах Лиги чемпионов «Локомотив» ожидает аншлаг. Во вторник, 1 октября, столичный клуб на «РЖД Арене» примет мадридский «Атлетико». Следующий домашний матч группового этапа «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Ювентуса», а 26 ноября примут «Байер».