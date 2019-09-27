Ласицкене вышла в финал чемпионата мира в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене успешно преодолела стадию квалификации чемпионата мира в прыжках в высоту. Спортсменка выполнила норматив 1,94 метра и вышла в финальную часть соревнований.

Ласицкене начала квалификацию с высоты 1,85 м, затем со второй попытки преодолела высоту 1,89 м. Россиянка затратила по одной попытке на высоты 1,92 и квалификационный норматив 1,94. Преодолеть все квалификационные этапы с первой попытки удалось лишь двум легкоатлеткам — американке Вашти Каннингем и Карине Демидик из Белоруссии.

Выполнить норматив 1,94 м смогли восемь спортсменок, ещё четыре прошли в финал по лучшим результатам среди остальных.

Напомним, чемпионат мира в Катаре проходит с 27 сентября по 6 октября. Сборная России выступает в нейтральном статусе, так как IAAF в 12-й раз продлила дисквалификацию ВФЛА. Ранее в финал вышла Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом.

Текст: Ирина Красько



