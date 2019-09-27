Пять российских спортивных пар вышли в финал юниорской серии Гран-при, который пройдет в декабре в Турине.

Всего в финале выступят шесть спортивных дуэтов, лишь один из них будет не из России — это Анника Хокке и Роберт Кункель, представляющие Германию. От России в Турине выступят Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Алина Пепелева и Роман Плешков, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Еще одна российская пара – Анна Щеглова и Илья Калашников – не попала в число финалистов и стала второй запасной.

Напомним, в настоящее время проходит предпоследний этап юниорского Гран-при, на котором уже завершились соревнования в парном катании. Артемьева и Назарычев одержали победу, Мухаметзянова и Миронов — вторые.