Игнатов, поднявшийся с седьмого места на первое, выступал с травмой

Российский фигурист Макар Игнатов, одержавший победу на турнире Nebelhorn Trophy в Германии, выступал с травмой правой ноги. По итогам короткой программы спортсмен занимал лишь седьмое место, но стал первым после произвольной.

«Я еще на контрольных прокатах почувствовал, что что-то с ногой не в порядке, произвольную тогда катал на уколах. Потом недели полторы на лед не выходил, занимался только офп», — сказал Игнатов, слова которого приводит blossomonice.com.

Фигурист отметил, что нынешняя травма не является рецидивом прошлогодней. «Прошлогодняя травма – там перелом был, сейчас переломов нет», — сказал спортсмен.