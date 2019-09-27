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  • 22:31,  27 сентября 2019
Фигурное катание
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Игнатов, поднявшийся с седьмого места на первое, выступал с травмой

Игнатов, поднявшийся с седьмого места на первое, выступал с травмой
Макар Игнатов. Фото: instagram.com/makar_ignatov

Российский фигурист Макар Игнатов, одержавший победу на турнире Nebelhorn Trophy в Германии, выступал с травмой правой ноги. По итогам короткой программы спортсмен занимал лишь седьмое место, но стал первым после произвольной.

«Я еще на контрольных прокатах почувствовал, что что-то с ногой не в порядке, произвольную тогда катал на уколах. Потом недели полторы на лед не выходил, занимался только офп», — сказал Игнатов, слова которого приводит blossomonice.com.

Фигурист отметил, что нынешняя травма не является рецидивом прошлогодней. «Прошлогодняя травма – там перелом был, сейчас переломов нет», — сказал спортсмен.

Напомним, спортсмен включил в свой прокат произвольной программы два четверных прыжка — сальхов и тулуп.

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