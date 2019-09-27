Российский фигурист Артур Даниелян с ошибкой исполнил произвольную программу на этапе юниорской серии Гран-при в Загребе. Спортсмен сделал «бабочку» на сальхове — прыжок получился только в один оборот.

Затем спортсмен уверенно исполнил каскад из тройных акселя и тулупа, после чего допустил ещё одну помарку — приземлил тройной лутц в степ-аут. Остальные прыжковые элементы были исполнены без ошибок.

Несмотря на неточности, спортсмен показал свой лучший результат в сезоне и набрал 141,71 балл. В произвольной программе он идет вторым, по общей сумме — первым. Но соревнования ещё не завершились, впереди выступления ещё двух участников.